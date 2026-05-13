Армения не присоединится к санкциям ЕС против РФ

В Армении премьер-министр Никол Пашинян заявил, что республика не присоединится к антироссийским санкциям ЕС, но и не будет помогать РФ обходить эти ограничения. Об этом глава правительства сообщил в ходе беседы с журналистами.

"Мы заявляли, что не будем вступать в санкционный режим. Но мы также не будет предпринимать шагов, чтобы самим не оказаться под санкциями. И прозрачно сказали и партнерам из России, и партнерам в ЕС: мы не хотим предпринимать каких-либо шагов против России, но у нас есть и своя линия действий, если почувствуем, что попадем под санкции, мы на этот шаг не пойдем, просим относиться с пониманием"

- Никол Пашинян

Также он подчеркнул, что Армения не будет предпринимать шагов по обходу ограничений, чтобы самой не оказаться под санкциями.

Кроме того, Пашинян напомнил, что ранее Евросоюз подозревал страну в содействии России в обходе санкций. Для проверки этой информации были приглашены европейские эксперты, которые письменно зафиксировали, что армянская сторона в этом не участвует.