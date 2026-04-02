Ильхам Алиев прибыл в Туркестан

Президент Азербайджан Ильхам Алиев сегодня прибыл в Казахстан на неформальный саммит Организации тюркских государств (ОТГ).
Глава азербайджанского государства прилетел в Туркестан с рабочим визитом по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
Цель рабочего визита Ильхама Алиева в Казахстан − участие в неформальном саммите Совета глав стран Организации тюркских государств (ОТГ).
В Международном аэропорту Хазрет Султан (Туркестан) в честь президента Азербайджана был выстроен почетный караул. Главу государства встречали государственный советник Казахстана Ерлан Карин, аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров и другие официальные лица.