Когда Ормузский пролив станет безопасным? Ответ Тегерана

Иранское руководство прокомментировало возможные сроки снятия блокады Ормузского пролива – тогда пройти через него сможет любое коммерческое судно.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи рассказал, когда Ормузский пролив станет полностью свободным для прохода коммерческих судов.

"Единственный вариант решения (проблемы Ормузского пролива - ред.) – это полное прекращение агрессивной войны (США против Ирана - ред.)"

– Аббас Аракчи

Глава МИД Исламской Республики подчеркнул, что только после выполнения этого условия ИРИ обеспечит безопасный проход для всех судов.

Напомним, что накануне страны Персидского залива и Иордания призвали ООН осудить позицию Ирана по Ормузскому проливу. В послании к международной организации обращается внимание на недопустимость попыток Тегерана ввести в одностороннем порядке новые правила судоходства в Ормузе. Его авторы подчеркивают, что Ормузский пролив как стратегический международный морской путь должен быть открытым для движения судов.