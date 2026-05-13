Когда Ормузский пролив станет безопасным? Ответ Тегерана

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи рассказал, когда Ормузский пролив станет полностью свободным для прохода коммерческих судов.
"Единственный вариант решения (проблемы Ормузского пролива - ред.) – это полное прекращение агрессивной войны (США против Ирана - ред.)"
– Аббас Аракчи
Глава МИД Исламской Республики подчеркнул, что только после выполнения этого условия ИРИ обеспечит безопасный проход для всех судов.
Напомним, что накануне страны Персидского залива и Иордания призвали ООН осудить позицию Ирана по Ормузскому проливу. В послании к международной организации обращается внимание на недопустимость попыток Тегерана ввести в одностороннем порядке новые правила судоходства в Ормузе. Его авторы подчеркивают, что Ормузский пролив как стратегический международный морской путь должен быть открытым для движения судов.