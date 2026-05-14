США отклонили мирный план Ирана из 14 пунктов

Вашингтон отверг иранский мирный проект из 14 пунктов, передают Tehran Times.

По данным СМИ, власти Ирана получили официальный ответ из Белого дома, в котором заявлялось о неприемлемости всех иранских предложений.

По информации издания, Вашингтон продолжает придерживаться жесткой риторики в отношении Ирана, в том числе по ядерному вопросу.

В случае положительного ответа США Тегеран был готов приступить ко второму этапу консультаций, которые бы подразумевали обсуждение ядерного досье.

Напомним, что мирный план Ирана из 14 пунктов был передан США в начале мая. В рамках план подразумевалось полное завершение военного конфликта в течение месяца, снятие блокады иранских портов, отмену рестрикций и выплату компенсаций.

Иранский цугцванг Трампа

Американист Малек Дудаков в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание на безвыходность иранской ситуации для Администрации Трампа: у сторон прямо противоположные подходы к мирной сделке, никто не хочет уступать, при этом возобновление войны против Ирана крайне затруднено и несет Вашингтону больше рисков, чем выгод.

"Отвергая иранский проект мирного соглашения, Администрация Трампа показывает, что выход из тупика, где оказался ирано-американский конфликт с момента объявления условного перемирия, пока не найден. Американская администрация не готова идти на те условия, которые выдвигает Иран, хотя они и были, по всей видимости, скорректированы и смягчены иранским руководством за месяц перемирия, поскольку они означают де-факто признание США своего поражения в войне", - прежде всего сказал он.

"Все, что предлагает Тегеран – выплата репараций, смягчение антииранских санкций, возврат активов Ирана, вывод американских военных баз из Персидского залива в обмен на разблокирование Ормузского пролива и временный отказ от обогащения урана – это крайне невыгодная сделка для Администрации Трампа. В нынешнем виде Вашингтон не готов принять соглашение с Тегераном", - подчеркнул Малек Дудаков.

"Альтернатива переговорам, которые все не удается перезапустить – это некая новая эскалация боевых действий. Здесь есть ряд проблем для США. Во-первых, военные арсеналы Пентагона истощены, особенно запасы высокоточных ракет JASSM, "Томагавков" и противоракет для систем ПВО. Из-за этого при новой эскалации американские войска окажутся в уязвимой позиции, и Иран этим будет пользоваться, бить по американским базам, инфраструктуре американских компаний в Персидском заливе и кораблям ВМФ США, которые сейчас находятся в близости к Ормузскому проливу. Защищать все это будет довольно сложно", - сообщил эксперт.

"Конечно, нельзя исключать какую-то ограниченную ракетную кампанию против Ирана, но вряд ли американцам удастся таким образом Иран принудить к переговорам на условиях США. Есть еще вариант наземной операции в Ормузском проливе – на острове Харк либо на иранском побережье, с высадкой десанта для попытки прорвать силой блокаду Ормуза и выпустить те танкеры, которые заблокированы в Персидском заливе уже 2,5 месяца. Но это чревато серьезными потерями среди американских военных, и закрепиться на земле, учитывая истощение систем ПВО, будет крайне проблематично для Пентагона", - отметил Малек Дудаков.

"Масштабная военная эскалация представляется сейчас маловероятной прежде всего из-за внутриполитических факторов в США. "Военные полномочия Дональда Трампа истекли больше двух недель назад. Сейчас он пытается "обнулить" ограничения заявлениями о прекращении операции "Эпическая ярость" и полагает, что возобновление боевых действий получится оформить как совершенно новую военную операцию с другим названием, на ведение которой у него вновь будет 60 дней без разрешения Конгресса. Далеко не факт, что демократы в Конгрессе это позволят. Они уже грозятся подать в суд на Трампа и по суду заблокировать продолжение военной кампании. Также они блокируют финансирование восстановления арсеналов Пентагоном", - пояснил он.

"Общество в США настроено против войны: более 70% американцев выступают за прекращение любых боевых действий с Ираном. Своим стремлением в каком-то видеть возобновить войну Дональд Трамп настраивает против себя все американское общество. Не последнюю роль здесь играет скачок топливных цен в США, выросшие примерно в два раза с начала войны. В апреле инфляция в США официально достигла 4% примерно, а рост цен на продукты питания и энергоносители, что американцы покупают постоянно, уже находится в диапазоне 20-25%. Это катастрофические цифры для американской экономики, и они сильно бьют по рейтингам Трампа. В преддверии выборов в Конгресс это может привести к грандиозному разгрому республиканской партии", - ожидает американист.

"Тем не менее, отказываться от давления на Иран Администрация Трампа пока не планирует. Дональд Трамп завяз в этой ситуации. Его положение сравнимо с позицией "цугцванг" в шахматах, когда каждый новый ход ведет к проигрышу. Как выбираться из этой ловушки, мне кажется, команда Трампа пока не знает. В рамках визита в Китай они пытались убедить Пекин оказать давление на Тегеран, чтобы тот смягчил условия открытия Ормузского пролива, но добиться этого не удалось. Формально китайское руководство выступило за открытие Ормузского пролива, но давить на Иран не готово. По сути, Китай, как и Европа, оставляют Трампа в одиночку разбираться с последствиями явно проигранной войны с Ираном", - заключил Малек Дудаков.