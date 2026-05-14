США перехватили 75 коммерческих судов в рамках морской блокады Ирана

В Ормузском проливе Вооруженные силы США перенаправили 75 коммерческих судов и вывели из строя четыре корабля в рамках морской блокады иранских портов. Об этом сообщило Центральное командование ВС США CENTCOM в социальных сетях.

В ведомстве уточнили, что воздушный контроль за ситуацией над акваторией Аравийского моря в зоне проведения операции обеспечивает вертолет MH-60R Sea Hawk.

Отметим, в более раннем заявлении американского командования сообщалось о пропуске через Ормузский пролив 15 судов, которые перевозили гуманитарную помощь.

Напомним, США объявили о начале морской блокады Ирана 13 апреля. С этого момента американские военные осуществляют контроль за проходящими через регион кораблями.