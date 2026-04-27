Авиарейсов из Москвы в Махачкалу станет больше

Уже на этой неделе российская частная авиакомпания S7 Airlines вводит два дополнительных авиарейса по маршруту Москва – Махачкала, а авиакомпания Azur Air с 23 мая начинает полеты из Минеральных Вод во вьетнамский Нячанг.

Крупнейшая частная российская авиакомпания S7 Airlines, которая выполняет внутренние и международные пассажирские авиаперевозки и входит в перечень системообразующих организаций России, уже в нынешнюю субботу, 16 мая, порадует своих пассажиров дополнительными авиарейсами между Москвой и Махачкалой.

"С 16 мая S7 Airlines будет летать из Москвы в Махачкалу чаще - общее количество рейсов вырастет до 9 в неделю. Добавляются дополнительные дневные вылеты: по субботам с 16 мая и по понедельникам с 18 мая"

- пресс-служба S7 Airlines

Направление выбрано неслучайно: Дагестан остается одним из наиболее востребованных направлений у российских пассажиров, отметили в компании, передает портал "Это Кавказ".

Помимо этого, новые авиарейсы помогут удобнее планировать поездку, а расширенное расписание обеспечит удобные стыковки с Новосибирском, Санкт-Петербургом, Казанью, Пензой и Читой, - говорится в сообщении.

Еще один сюрприз для пассажиров подготовила крупнейшая российская чартерная авиакомпания Azur Air, специализирующаяся на перевозках туристов: она открывает авиарейсы во вьетнамский город Нячанг сразу из трех российских городов - Москвы, Тюмени и Минеральных Вод.

Особенно интересны полеты из Минеральных Вод, по этому маршруту самолеты перевозчика никогда не летали: это станет новым направлением в расписании компании, первый вылет намечен на 23 мая, а летать на маршруте будут самолеты Boeing 767 вместимостью 336 кресел в салоне эконом-класса, говорится в сообщении авиакомпании.