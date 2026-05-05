В Дагестане зафиксирован резкий рост инвестиций

Дагестанстат опубликовал инвестиционную статистику, согласно которой в прошлом году в Республике Дагестан произошел существенный рост вложений в основной капитал – он составил 26,4% в сравнении с 2024 годом или 112,68 млрд рублей.

Таким образом, в 2025 году вложения в основной капитал предприятий в РД достиг 539,5 млрд рублей. Темпы роста этого макроэкономического показателя значительно выше средних не только в СКФО, но и в масштабах Российской Федерации.

Инвестиционный реестр на данный момент насчитывает 67 проектов в Дагестане, подразумевающих создание около 21 тыс рабочих мест.

Правительство Дагестана активно поддерживает приток инвесторов в республику, в том числе путем предоставления земли без торгов, кредитов с пониженными ставками, уменьшенных налогов, гарантий и субсидий, а также развития ОЭЗ и индустриальных парков.