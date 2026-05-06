Контакты с США на высоком уровне идут интенсивно – МИД России

Сергей Рябков рассказал о текущем уровне контактов между представителями России и Соединенных Штатов. Замглавы МИД РФ подчеркнул, что стороны активно контактируют друг с другом, однако движение вперед идет медленно.

Россия и Соединенные Штаты весьма интенсивно контактируют друг с другом на высоком уровне, на уровне администрации. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Он подчеркнул, что эти контакты идут постоянно.

"Сейчас сложилась конфигурация, когда диалог имеет множество каналов. Это технология, обустройство, а содержательная сторона отрабатывается в любом случае"

– Сергей Рябков

Замглавы МИД России также допустил, что новые контакты главы ведомства Сергея Лаврова с госсекретарем Соединенных Штатов Марко Рубио состоятся в обозримой перспективе.

"Министр и госсекретарь определяют свои графики строго в зависимости от потребностей. Когда возникает потребность, разговор есть. Я допускаю, что в предстоящий период будут новые контакты. Сейчас нет понимания, когда они состоятся"

– замминистра

Он обратил внимание на то, что глава российского МИД и американский госсекретарь в силу своего статуса и положения обсуждают крупнейшие, важнейшие, центровые вопросы.

"Частота их обсуждения зависит, в том числе, от того, движемся мы вперед или нет. С движением туго, трудно"

– замглавы МИД РФ

При этом он указал на то, что есть и обратная зависимость – "движение это производная контактов".

"Есть баланс того и другого. Я думаю, что не нужно искать какие-то скрытые смыслы в том, что контакты происходят с некоей частотой. Все равно есть возможность доносить сигналы друг до друга. Главное, чтобы дело двигалось. С этим проблемы"

– замглавы ведомства

Напомним, 5 мая состоялся телефонный разговор Сергея Лаврова и Марко Рубио. Собеседники провели "сверку часов" по текущей ситуации в международных делах и российско-американских отношениях.