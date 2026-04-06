Владимир Путин посетит с двухдневным визитом Китай

Глава российского государства вылетит в КНР во вторник. В ходе визита у него запланированы встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Государственного совета этой страны.

Президент России Владимир Путин отправится на следующей неделе в Китай с двухдневным визитом. Об этом информирует 16 мая пресс-служба Кремля.



"По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина президент Владимир Путин 19-20 мая посетит с официальным визитом Китайскую Народную Республику" – Кремль

В ходе поездки глава российского государства встретится с лидером КНР. Стороны планируют поговорить о двусторонних отношениях и углублении всеобъемлющего партнерства и взаимодействия Москвы и Пекина.

"Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений, пути дальнейшего углубления всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, обменяются мнениями по основным международным и региональным проблемам"

– пресс-служба Кремля

Кроме того, лидеры двух стран посетят торжественную церемонию открытия Годов образования России и Китая.

По итогам переговоров будут подписаны совместное заявление на высшем уровне и ряд двусторонних документов.

Помимо этого, у президента РФ запланирована встреча с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном. На ней будут затрагиваться перспективы сотрудничества двух стран в торгово-экономической сфере.