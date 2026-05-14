Вашингтон хочет продолжить переговоры по урегулированию – Тегеран

Глава МИД Ирана сообщил о заинтересованности США в продолжении переговоров. Он подчеркнул при этом, что Тегеран готов к двум вариантам развития событий.

Соединенные Штаты намерены продолжить диалог с Ираном, посвященный урегулированию кризиса. Об этом сообщил 15 мая Аббас Аракчи, глава МИД Исламской Республики.

Выступая на пресс-конференции в Нью-Дели, он подчеркнул, что Тегеран получил соответствующее послание от Вашингтона.

"Мы повторно получили послания от американской стороны об их желании продолжить диалог и взаимодействие"

– иранский министр

Руководитель внешнеполитического ведомства добавил, что несмотря на вероятность возобновления военных действий, есть надежда и на дипломатию.

Он отметил, что в Иране готовы к обоим сценариям.