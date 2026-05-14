В Армении произошел всплеск выдачи паспортов, лидируют россияне

В Армении в прошлом году заметно выросли как приобретение армянского гражданства, так и отказа от него. Статистика не уточняет причины роста паспортной динамики.

Статистический комитет Республики Армения опубликовал данные по динамике приобретения армянского гражданства иностранцами в 2025 году. Согласно подсчетам, в прошлом году выданных иностранным лицам паспортов РА оказалось на 23,5% больше, чем в 2024 году.

Всего в минувшем году новыми гражданами Армении стали 25670 иностранцев. Еще у 7240 человек заявки на выдачу армянского паспорта либо были отклонены, либо все еще рассматриваются компетентными органами.

Россияне вышли в лидеры по получению армянского гражданства – таковых в прошлом году было 7377 человек (почти 29%). Сравнимое число желающих стать гражданами Армении в 2025 году было только среди жителей Грузии (1731 человек), Сирии (651 человек), Ирана (648 человек) и Турции (508 человек).

Также в статистике отмечены Ливан, Украина, США, Германия и Беларусь.

В то же время почти 5 тыс армянских граждан – 4906 человек – запросили отмену гражданства РА в прошлом году. По подсчетам Статистического комитета, здесь тоже фиксируется рост – на 18%.