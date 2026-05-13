Импорт трубопроводного газа в Турцию достиг максимума

Турция нарастила закупки трубопроводного газа до максимума с конца 2024 года на фоне сокращения мирового предложения СПГ из-за конфликта на Ближнем Востоке.

В Турции объем импорта природного газа в марте составил 6,272 млрд куб м, что почти на 5% больше показателей прошлого года. Об этом сообщил Совет по регулированию энергетического рынка страны (EPDK).

Переход на этот вид топлива связан с сокращением предложения сжиженного природного газа на мировом рынке на фоне напряженности на Ближнем Востоке. В результате импорт трубопроводного газа вырос на 28% — до 4,358 млрд куб м, что стало максимальным показателем с конца 2024 года.

Поставки в Турцию от российского "Газпрома" за месяц увеличились на 42,5% до 2,551 млрд куб м. Из Азербайджана страна получила 983 млн куб. м газа, из Ирана — 823,5 млн куб м. При этом импорт СПГ на турецкие терминалы сократился на 26% до 1,914 млрд куб м, в основном за счет снижения отгрузок из США и Алжира.

Общее потребление газа в Турции упало на 12,5% до 6,203 млрд куб м. Спрос сократился прежде всего в энергетике и сфере ЖКХ.