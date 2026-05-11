США передадут $1,8 млрд на гуманитарные проекты ООН

Соединенные Штаты предоставят Организации Объединенных Наций (ООН) $1,8 млрд на гуманитарные проекты. Об этом сообщил постпред США при ООН Майк Уолтц, выступая 14 мая на брифинге для журналистов.

"Мы сегодня очень рады... объявить о выделении дополнительных 1,8 миллиарда долларов гуманитарного финансирования"

– Майк Уолтц

В свою очередь, в офисе генсека ООН сообщили, что Антониу Гутерреш приветствовал выделение США денег "на жизненно важную гуманитарную работу ООН и гуманитарных партнеров организации по всему миру".

В начале текущего года глава ООН заявил, что организация находится грани финансового коллапса из-за нехватки денежных средств.