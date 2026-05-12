Армения вошла в программу субсидирования ЕАЭС в агропромышленном секторе

В Армении сообщили, что местные компании смогут получать субсидии ЕАЭС до 350 млн рублей на создание кооперационных проектов в сельском хозяйстве.

Правительство Армении одобрило участие республики в программе субсидирования кооперационных проектов в агропромышленном комплексе ЕАЭС. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

Субсидии будут предоставляться армянским компаниям на компенсацию процентов по кредитам, привлечённым для создания кооперационных производств с партнёрами минимум из трёх стран ЕАЭС.

Размер субсидии составляет до 350 млн рублей на один проект. Средства выделяются из бюджета ЕАЭС, формируемого за счёт таможенных платежей стран-участниц.

Отметим, что похожие субсидии для промышленных проектов в ЕАЭС действуют уже несколько лет. Они также позволяют компенсировать проценты по кредитам и распространяются на проекты с участием компаний минимум из трёх стран Союза.