Дети до 14 лет снова могут въезжать в Абхазию по свидетельству о рождении

Введение въезда в Абхазию детей в возрасте до 14 лет только по загранпаспорту переносится, новые сроки озвучили в МИД РФ.

Попасть на отдых в Абхазию дети в возрасте до 14 лет снова могут по свидетельству о рождении, такое сообщение распространил МИД РФ.

"По решению президента Российской Федерации Пограничная служба ФСБ России возобновила пропуск детей - граждан Российской Федерации в возрасте до 14 лет по свидетельствам о рождении с отметкой о принадлежности к российскому гражданству через границу России с Абхазией и Южной Осетией"

– МИД России

В дипломатическом ведомстве уточнили, что использовать свидетельство о рождении можно будет вплоть до конца будущего года.

Напомним, согласно новым правилам, с 20 января 2026 года для пересечения границы между Россией и Абхазией, а также другими странами, детям младше 14 лет стал требоваться загранпаспорт, тогда как ранее было достаточно свидетельства о рождении с отметкой о гражданстве. В прошлом месяце первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что президент Владимир Путин постановил сохранить именно для Абхазии возможность въезда для российских детей до 14 лет по свидетельству о рождении.