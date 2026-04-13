Авиаперевозчики снижают цены на перелеты к курортам Кавказа

Российские авиакомпании приготовили приятный сюрприз для путешественников, планирующих провести долгожданный летний отпуск в здравницах и на курортах Северного Кавказа: они существенно снизили цены на авиаперевозки, в частности из Минвод и Сочи, сообщает сайт Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Цены на перелеты в Сочи и Минеральные Воды не только не выросли, а заметно снизились по сравнению с началом мая. В Сочи средняя стоимость билета без багажа упала на 18,4%, а в Минеральные Воды - на 37,7%"

- АТОР

Сложилась парадоксальная ситуация: лететь на юг в первый день лета оказалось намного дешевле, чем в первых числах мая, когда многие россияне планировали поездки только на праздники. Как полагают эксперты, связано это с выросшим предложением, поэтому сейчас выгодно покупать билеты заранее, передает портал "Это Кавказ".

Проанализировав минимальные тарифы на перелеты между крупнейшими аэропортами туристических городов России, специалисты Ассоциации выяснили: Калининград, Минеральные Воды и Сочи попали в топ городов с максимальным снижением стоимости билетов на вылет: они подешевели за месяц на 17−24%, говорится в сообщении.