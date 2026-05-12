Мирные переговоры Ирана с США обсудили Байрамов и Аракчи

Аббас Аракчи
© Фото: IRNA
Главы МИД Азербайджана и Ирана провели телефонный разговор. Центральной темой беседы стали мирные переговоры Исламской Республики и Соединенных Штатов.

В среду, 13 мая, состоялся телефонный разговор глав МИД Азербайджана и Ирана Джейхуна Байрамова и Аббаса Аракчи. Об этом пишут азербайджанские средства массовой информации.

В ходе беседы обсуждались отношения Баку и Тегерана, нынешняя обстановка в регионе и ход переговорного процесса, перспективы дипломатического и политического решения ситуации вокруг Ирана.

Глава иранского МИД рассказал азербайджанскому коллеге о переговорном процессе. В свою очередь, Джейхун Байрамов подчеркнул, что Азербайджан поддерживает усилия по мирному урегулированию конфликта.

Помимо этого, состоялся обмен мнениями по другим двусторонним, региональным и международным вопросам, которые представляют обоюдный интерес.

