Работать над отменой виз продолжают Армения и ЕС

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Армении сообщили о продолжении работы по отмене виз с ЕС. В ближайшее время в республике будут организованы дополнительные оценочные миссии.

Армения и Евросоюз будут продолжать диалог по либерализации визового режима до тех пор, пока не будут выполнены все установленные условия. Об этом рассказали в пресс-службе МВД РА.

"Европейская комиссия продолжит следить за выполнением всех ориентиров, установленных Планом действий, при поддержке экспертов стран-членов ЕС. С этой целью в ближайшее время в Армении будут организованы дополнительные оценочные миссии"

– пресс-служба ведомства

Там отметили также, что Евросоюз продолжает поддерживать реформы в республике, оказывая специальную техническую и финансовую помощь.

Напомним, на прошлой неделе Еврокомиссия передала Армении первый отчет о ходе реализации Плана действий по либерализации виз. В документе зафиксирована "четкая политическая приверженность армянского руководства осуществлению необходимых реформ, которые направлены на либерализацию визового режима с ЕС".

