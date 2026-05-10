Свыше 310 тыс отдыхающих посетили Сочи на весенних праздниках

На майские праздники Сочи принял около 314 тыс туристов. Всего с начала 2026 года на курорте отдохнули более 2,1 млн человек.

Мэр Сочи Андрей Прошунин заявил, что в период майских праздников город посетили около 314 тыс туристов. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

По его словам, всего с начала текущего года черноморский курорт принял уже более 2,1 млн человек. В эту общую статистику вошли путешественники за весь прошедший зимний период и первые месяцы весны 2026 года.

Прошунин уточнил, что более 70 предприятий сферы гостеприимства присоединились к новой системе преференций для туристов. В их число вошли отели, санатории, объекты турпоказа и пляжные территории.

Глава города добавил, что многие учреждения предусмотрели программы лояльности для семей с детьми. Это является основным акцентом городской концепции "Выбирай Сочи".

В 2025 году в период майских праздников Сочи принял 330 тыс туристов. В 2024 году этот показатель составил 350 тыс.

Напомним, летний сезон в Сочи начинается 30 мая в День города. Вся туристическая отрасль курорта уже завершает подготовку к приему отдыхающих.