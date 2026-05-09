Более 2 тыс га территорий очистили от мин и боеприпасов в Азербайджане в начале мая

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Азербайджане продолжаются работы по очистке освобожденных земель от мин и неразорвавшихся боеприпасов. Как сообщает Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA), за период с 1 по 11 мая от взрывоопасных предметов была очищена территория площадью 2129 га.

В ходе проведенных операций специалисты обнаружили и успешно обезвредили 71 противопехотную и 20 противотанковых мин. Также саперы ликвидировали 440 неразорвавшихся боеприпасов.

Операции по разминированию проводили сотрудники ANAMA, Министерства обороны, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службы и 4 частных компаний.

Отметим, работы велись в Тертере, Агдере, Кельбаджаре, Агдаме, Ходжалы, Ханкенди, Шуше, Ходжавенде, Лачине, Физули, Джебраиле, Губадлы и Зангилане, а также в 4 селах Газахского района.

