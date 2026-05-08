Официальные лица в Баку почтили память Гейдара Алиева

В Баку в честь 103-й годовщины со дня рождения архитектора и основателя современного независимого Азербайджана, общенационального лидера страны Гейдара Алиева официальные лица посетили Аллею почетного захоронения.

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов, председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, руководитель администрации президента Самир Нуриев, а также руководство Минздрава республики посетили могилу общенационального лидера Азербайджана на Аллее почетного захоронения, возложили цветы к его памятнику, с глубоким уважением почтили память Гейдара Алиева.

Также была почтена память супруги общенационального азербайджанского лидера, выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой. Официальные лица возложили цветы на ее могилу в этот день.