Россия согласилась на инициативу Трампа о перемирии с Украиной до 11 мая

Юрий Ушаков подтвердил, что Россия согласилась на инициативу президента США о перемирии с Украиной. В ближайшие дни также произойдет обмен пленными.

Россия согласилась на инициативу президента Соединенных Штатов о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая. Об этом рассказал 8 мая помощник президента Юрий Ушаков.

Он отметил, что в эти дни состоится также обмен пленными.

"Главное, что условлено произвести в период период перемирия с 9 по 11 мая включительно обмен пленными по тысяче человек с каждой стороны"

– Юрий Ушаков

Помощник главы российского государства добавил, что данное решение – продолжение недавнего телефонного разговора Владимира Путина с главой Белого дома.

Напомним, Владимир Путин и Дональд Трамп пообщались по телефону в конце апреля. Разговор лидеров РФ и США длился полтора часа.