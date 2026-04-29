Россия согласилась на инициативу Трампа о перемирии с Украиной до 11 мая

Юрий Ушаков подтвердил, что Россия согласилась на инициативу президента США о перемирии с Украиной. В ближайшие дни также произойдет обмен пленными.
Россия согласилась на инициативу президента Соединенных Штатов о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая. Об этом рассказал 8 мая помощник президента Юрий Ушаков.
Он отметил, что в эти дни состоится также обмен пленными.
"Главное, что условлено произвести в период период перемирия с 9 по 11 мая включительно обмен пленными по тысяче человек с каждой стороны"
– Юрий Ушаков
Помощник главы российского государства добавил, что данное решение – продолжение недавнего телефонного разговора Владимира Путина с главой Белого дома.
Напомним, Владимир Путин и Дональд Трамп пообщались по телефону в конце апреля. Разговор лидеров РФ и США длился полтора часа.