Берег реки начали укреплять в Ингушетии для защиты дороги

Последствия размыва реки Сунжа продолжают устранять в Ингушетии. В настоящее время ведутся работы по укреплению береговой линии.

В Ингушетии начались работы по укреплению нижней части береговой линии реки Сунжа. Об этом рассказали в региональном Минприроды.

"В сельском поселении Троицкое Сунженского района приступили к работам по устранению последствий размыва берега реки Сунжа. Специалисты укрепляют нижнюю часть береговой линии с помощью каменной наброски"

– Минприроды Ингушетии

На месте также провели расчистку русла реки. Для засыпки поврежденной дороги на участок доставили примерно 140 куб метров глины.

Планируется подвезти также еще около 130-140 куб метров глины, а также балластный материал для выравнивания дорожного полотна.

В министерстве отмечают, что данные меры позволят защитить участок от повторного размыва.

Напомним, сильные ливни, приведшие к размыву берега реки Сунжа, обрушились на Ингушетии в в марте-апреле.