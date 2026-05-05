Израиль готов к возобновлению масштабной операции против Ирана – Генштаб

ЦАХАЛ готова снова вести масштабные боевые действия против Ирана, такое заявление сделал глава Генштаба израильской Армии обороны Эяль Замир.

"Мы находимся в состоянии повышенной готовности, чтобы вернуться к мощной и широкомасштабной операции, которая позволит нам углубить наши достижения и еще больше ослабить иранский режим"

– Эяль Замир

Он выразил мнение, что Тель-Авив получил историческую возможность путем операции на несколько фронтов изменить реальность в регионе.

Замир добавил, что израильская сторона продолжает вести сотрудничество с ВС США и координирует с Вашингтоном свои шаги, отслеживая при этом ситуацию.

Начальник Генштаба пояснил, что в Израиле остались еще объекты, которые Израиль рассматривает как потенциальные цели.