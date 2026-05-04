Марко Рубио: США завершили операцию "Эпическая ярость". ВС страны приступили к операции "Проект Свобода".
Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон завершил операцию "Эпическая ярость", приступив к реализации плана по освобождению Ормузского пролива. Лидер США Дональд Трамп оповестил об этом Конгресс.
"Операция "Эпическая ярость" завершена. Как только президент уведомил Конгресс, мы завершили этот этап. Теперь мы приступили к операции "Проект Свобода"
– Марко Рубио
Напомним, что Дональд Трамп ранее заявил о начале операции "Проект Свобода". Целью операции является деблокирование Ормузского пролива.