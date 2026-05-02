Новый раунд переговоров между Ливаном и Израилем пройдет через неделю

Делегации из Бейрута и Тель-Авива проведут переговоры в столице США на будущей неделе, рассказал представитель Государственного департамента США.
"Переговоры (Ливана и Израиля в Вашингтоне – ред.) пройдут в следующий четверг-пятницу"
– Госдеп
Стоит отметить, что эта встреча станет уже третьим раундом ливано-израильских переговоров.
Напомним, ранее РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник сообщило, что Ливан планирует по итогам нового раунда заключить соглашение о полном и немедленном прекращении огня: именно эта цель является первоочередной для Бейрута.