Вестник Кавказа

Трамп пытается организовать встречу лидеров Израиля и Ливана

Флаг Ливана
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Переговоры лидеров Израиля и Ливана могут в ближайшее время пройти в столице США. Согласно предварительным данным, они состоятся на следующей неделе.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп стремится организовать встречу между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Ливана Жозефом Ауном. Об этом рассказал дипломатический источник.

По его словам, эта переговоры должны пройти в Белом доме в Вашингтоне.

Источник добавил, что лидер США предлагает провести встречу 11 мая.

Напомним, 14 апреля в столице США состоялась встреча послов Израиля и Ливана. Это были первые контакты сторон с 1993 года.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
975 просмотров

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.