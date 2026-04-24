Трамп пытается организовать встречу лидеров Израиля и Ливана

Переговоры лидеров Израиля и Ливана могут в ближайшее время пройти в столице США. Согласно предварительным данным, они состоятся на следующей неделе.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп стремится организовать встречу между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Ливана Жозефом Ауном. Об этом рассказал дипломатический источник.

По его словам, эта переговоры должны пройти в Белом доме в Вашингтоне.

Источник добавил, что лидер США предлагает провести встречу 11 мая.

Напомним, 14 апреля в столице США состоялась встреча послов Израиля и Ливана. Это были первые контакты сторон с 1993 года.