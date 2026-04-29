Наводнение в Дагестане повредило более 8 тыс домов

В Дагестане более 8 тыс домов пострадало в результате масштабных наводнений, вызванных сильными ливнями. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов на совещании по вопросам социально-экономического развития СКФО в рамках Кавказского инвестиционного форума в Минеральных Водах.

"По поручению президента РФ мы проводим сейчас оценку, изыскиваем дополнительные средства и меры, которые позволили бы обеспечить компенсационными выплатами "

- Сергей Меликов

Глава региона сообщил, что в результате чрезвычайной ситуации полностью разрушено 426 жилых домов. Еще 1109 строений подлежат капитальному ремонту. Обследование объектов продолжается, по его итогам более 3,5 тыс домов могут попасть в список на получение компенсаций.

Меликов также отметил, что власти Дагестана при поддержке республиканской прокуратуры, Генеральной прокуратуры РФ и судебных инстанций активно помогают пострадавшим, в том числе с правильным оформлением документов для получения компенсаций.