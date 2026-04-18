Пятизвездочный отель появится в Нальчике в 2028 году

Строительство отеля категории 5* стартовало в Нальчике (Кабардино-Балкария). В него будет вложено инвестиций на 1,5 млрд рублей.

Инвестпроект по созданию отеля "5 звезд" реализуется в столице КБР Нальчике, об этом рассказал глава республики Казбек Коков в ходе Кавказского инвестиционного форума.

По его словам, гостиничный комплекс будет называться "Озон Отель Нальчик".

"Номерной фонд гостиничного комплекса составит 60 единиц и 239 койко-мест"

– Казбек Коков

Он уточнил, что отель распахнет свои двери для гостей в 2028 году.

Объем инвестиций глава КБР оценил в 1,5 млрд рублей, передает "Интерфакс".

Казбек Коков добавил, что при реализации проекта создадут 50 рабочих мест.

