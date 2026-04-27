Премьер Грузии сообщил о готовности вести диалог с Евросоюзом. По его словам, контактов с республикой избегает сам Брюссель

Грузия готова к восстановлению контактов с Европейским союзом, однако ЕС избегает диалога с республикой. Об этом заявил 28 апреля премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

"Как только мы увидим готовность со стороны европейской бюрократии к возобновлению диалога с властью Грузии, мы сразу же покажем нашу открытость, однако пока у них другое отношение. Мы видим, что есть <...> боязнь диалога, дискуссии"

– Ираклий Кобахидзе

Он акцентировал внимание на том, что диалога боятся слабые, из-за слабых аргументов.

Кроме того, глава грузинского правительства отметил, что правда не на стороны ЕС, хоть он и больше Грузии.

"Мы будем говорить со всеми, с кем можно беседовать, кто зафиксирует и выразит готовность к диалогу, разговору. Такое у нас отношение"

– грузинский премьер

Он добавил, что с таким отношением власти сумели сделать Грузию успешной, несмотря на огромные трудности. Кобахидзе подчеркнул, что Тбилиси будет продолжать работать со всеми, кто хочет.