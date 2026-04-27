Вестник Кавказа

Танкер с СПГ впервые за два месяца прошел через Ормузский пролив

© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Судно со сжиженным природным газом (СПГ) впервые с начала войны в Иране ровно два месяца назад прошло через Ормузский пролив.

Первую с 28 февраля партию СПГ вывезли с Ближнего Востока через Ормузский пролив, пишет Bloomberg, ссылаясь на данные мониторинговых ресурсов.

Судно, которое везет эту партию, называется Mubaraz. Его загрузили СПГ на предприятии эмиратской госкомпании Abu Dhabi National Oil Co на острове Дас в начале прошлого месяца. Затем, 31 марта, сигналы от газовоза поступать перестали. Накануне же танкер обнаружился, причем уже у побережья Индии.

Как уточнил экипаж, судно направляется в Китай и рассчитывает прибыть туда к 15 мая.

По данным агентства, до марта 2026 года в среднем через Ормуз проходили три танкера с СПГ в день, а в общей сложности через него перевозилось 20% мировых поставок СПГ.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
1045 просмотров

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.