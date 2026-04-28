Азербайджан и Мальдивы ввели взаимный безвиз

Между Азербайджаном и Мальдивами был установлен взаимный безвизовый режим, соответствующее заявление было опубликовано пресс-службой азербайджанского МИД.

Уточняется, что с сегодняшнего дня вступает в силу "Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Мальдивской Республики о взаимном освобождении от визовых требований владельцев общегражданских паспортов", которое было подписано еще 24 октября 2025 года в Нью-Йорке.

Теперь граждане Азербайджана и граждане Мальдив "освобождаются от визовых требований для въезда, выезда или транзита через территорию государства другой стороны, а также для пребывания на этой территории" на период следующих 90 дней, уточнили в ведомстве.