В Туапсе увеличили число специалистов для устранения разлива нефти

Власти Краснодарского края привлекли дополнительно 300 человек для устранения разлива нефти в Туапсе. На помощь направлены силы шести муниципалитетов Кубани.

После разлива нефтепродуктов в Туапсе губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о масштабном увеличении числа специалистов на месте происшествия. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края на своей странице в соцсети.

Сегодня группу по устранению последствий инцидента пополнят еще 300 человек. По словам главы региона, дополнительную помощь в проведении работ окажут 6 муниципалитетов, которые направят свои силы и технику на очистку территории от нефти.

В связи с произошедшим на всей территории Туапсинского округа введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Экстренные и коммунальные службы продолжают работу в усиленном режиме до полного устранения последствий аварии Черного моря.

Накануне на местном нефтеперерабатывающем заводе произошел крупный пожар. Из соображений безопасности жителей расположенных вблизи предприятия жилых домов оперативно эвакуировали.

В настоящий момент в специальном пункте временного размещения находится 31 человек, в том числе 9 детей. Пострадавшим предоставляют все необходимое для проживания.