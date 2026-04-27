Вестник Кавказа

Тегеран заявил о единстве властей по диалогу с США

Вид на Тегеран
© Фото: Борис Лутизаде/ “Вестник Кавказа“
Пресс-секретарь правительства Ирана заявила, что в Тегеране не выражают никаких разногласий процессе принятия решений по диалогу с Соединенными Штатами, вопреки утверждениям президента Дональда Трампа.

При принятии решений относительно переговоров с США в Иране "нет никаких проблем", такое заявление сделала пресс-секретарь иранского правительства Фатеме Мохаджерани.

Так она прокомментировала посты американского президента Дональда Трампа в социальных сетях и заявила о том, что они могут "внести путаницу и направлены на дезориентацию общественности".

Мохаджерани отметила, что иранское руководство полностью погружено в процесс урегулирования конфликта, вопреки утверждениям Трампа.

"Президент, как глава Высшего совета национальной безопасности, полностью в курсе происходящего"

– Фатеме Мохаджерани

Также, пресс-секретарь подчеркнула, что все решения, принимаемые Тегераном, вносятся на основе национальных интересов и через соответствующие институты.

Это, по словам Мохаджерани, "пример координации между ветвями власти в Иране".

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
945 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.