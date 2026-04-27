Закон об Ормузском проливе примут в Иране

Власти Ирана занялись разработкой закона об Ормузском проливе. В нем будет идти речь о плате за проход по проливу, о страховании судов и взимании экологического налога.

Специальный закон об Ормузском проливе будут принимать в Иране, подробности готовящегося законопроекта рассказал член парламентского комитета по нацбезопасности и внешней политике Алаэддин Боруджерди.

По словам парламентария, в законе будет прописана необходимость страхования судов, процедура взимания платы за проход по Ормузскому проливу и другие особенности его использования.

Боруджерди подчеркнул, что данная законодательная инициатива означает: любое судно для прохода через Ормуз должно заручиться разрешением ВМФ КСИР. Помимо этого, обязательно получение страховки, причем в иранских же компаниях.

"Кроме того, необходимо будет внести плату за проход и экологический налог. Эти суммы будут рассчитываться и взиматься в соответствии с мировыми стандартами"

– Алаэддин Боруджерди

Депутат уточнил, что при установлении размера оплаты Тегеран будет ориентироваться, в частности, на прецедент Панамского канала.

Боруджерди добавил, что для взимания платы за проход через Ормуз будет запущена специальная структура. Платить можно будет сначала в четырех валютах: риалах, долларах и евро, а также юанях – а затем будет доступна оплата исключительно риалами.