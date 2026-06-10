Катар готов предоставить Ирану $12 млрд – СМИ

Катар готов снять блокировку с $6 млрд, принадлежащих Ирану, а также выделить еще $6 млрд в качестве кредита.

Власти Катара готовы предоставить Ирану до $12 млрд. Половина средств будет представлять собой размороженные иранские активы на катарских счетах, еще $6 млрд Доха готова предоставить в качестве займа, сообщает Mehr.

По данным СМИ, Тегеран и Вашингтон в 2023 году договорились о порядке использования иранских средствах на катарских счетах. Замороженные активы, согласно договоренностям, должны использоваться в гуманитарных целях.

Отметим, что иранская сторона в ходе переговоров с США предложила снять санкции с половины средств Тегерана в рамках первого этапа дипломатического процесса, однако Вашингтон не пошел навстречу в этом вопросе.