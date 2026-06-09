Делегация Катара прибыла в Тегеран для обсуждения сделки с США

В Тегеране сегодня находится делегация Катара, проводятся переговоры по возможности заключения соглашения с США, передают СМИ.

Делегация Катара, которая выступает посредником в переговорах между США и Ираном, прибыла в Тегеран, об этом сообщает ряд СМИ, в числе которых ISNA, Reuters и CNN.

В Тегеране переговорщики обсудят с иранской стороной возможность решения остающихся разногласий между Ираном и США и дальнейшее заключение сделки. Также на встрече будет обсуждаться региональная повестка.

По данным Reuters, катарская делегация направилась в Иран после консультаций с американской стороной.