Вестник Кавказа

Делегация Катара прибыла в Тегеран для обсуждения сделки с США

Делегация Катара прибыла в Тегеран для обсуждения сделки с США
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Тегеране сегодня находится делегация Катара, проводятся переговоры по возможности заключения соглашения с США, передают СМИ.

Делегация Катара, которая выступает посредником в переговорах между США и Ираном, прибыла в Тегеран, об этом сообщает ряд СМИ, в числе которых ISNA, Reuters и CNN.

В Тегеране переговорщики обсудят с иранской стороной возможность решения остающихся разногласий между Ираном и США и дальнейшее заключение сделки. Также на встрече будет обсуждаться региональная повестка.

По данным Reuters, катарская делегация направилась в Иран после консультаций с американской стороной.

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