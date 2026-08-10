Фестиваль "Нарын-Кала" впервые пройдет в Дербенте

В конце августа в Дагестане будет организован первый музыкальный фестиваль "Нарын-Кала". В программу войдут произведения Чайковского, Прокофьева и армии из всемирно известных опер.

Фестиваль классической музыки "Нарын-Кала" проведут под открытым небом в одноименной крепости в Дербенте 28-29 августа.

"В течение двух вечеров на исторической площадке с видом на Каспийское море выступят Московский государственный академический симфонический оркестр (МГАСО), Московский государственный академический камерный хор (хор Минина), дирижеры Антон Шабуров и Тимофей Гольберг, а также солисты Большого театра России — баритон Игорь Головатенко и сопрано Эльмира Караханова, победительница 14-го сезона проекта "Голос""

– организаторы фестиваля

В пятницу 28 августа публика услышит увертюру "1812 год" П. И. Чайковского, фрагменты из балета "Ромео и Джульетта", марш из оперы "Любовь к трем апельсинам" и кантату "Александр Невский" С. С. Прокофьева. В субботу в крепости прозвучат арии из опер "Иоланта" и "Евгений Онегин" Чайковского, "Алеко" Рахманинова, "Князь Игорь" Бородина, "Снова в горы" дагестанского композитора Мурада Кажлаева, лезгинка из балета "Гаянэ" Арама Хачатуряна и лезгинская народная песня "Фатима".

Для фестиваля будет построена сцена на верхнем уровне цитадели. Ожидается, что музыкальные вечера в древней крепости посетят до 8 тыс человек, пишет портал "Это Кавказ".