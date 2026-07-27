План США по Газе не работает – Небензя

Постпред РФ при ООН заявил о том, что мирный план Соединенных Штатов по сектору Газа фактически не реализуется, несмотря на отсутствие активных боевых действий.

Практическая реализация американского мирного плана в отношении сектора Газа фактически не продвигается, считает постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Соответствующее заявление было сделано им на заседании Совета Безопасности.

Нельзя сказать, что план США по Газе действительно работает даже при том, что в настоящее время масштабные атаки на территории Газы прекращены, отметил он.

"Не меньшую тревогу вызывает и взрывоопасная ситуация в другой части оккупированной палестинской территории - в секторе Газа. Практическая реализация "мирного плана" США по Газе фактически стоит на месте"

— Василий Небензя

Постпред РФ отметил, что "режим прекращения огня продолжает методично нарушаться, прежде всего израильской стороной".

В качестве подтверждения этого тезиса Небензя рассказал о статистике жертв, ссылаясь на на данные Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

По его словам, "менее чем за год после формального вступления в силу режима прекращения огня в Газе погибли почти 1,3 тыс палестинцев, в том числе около 300 детей".