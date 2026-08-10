Иран через посредников озвучил условия для открытия Ормуза

Соединенные Штаты получили через посредников иранские условия для открытия Ормузского пролива, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности страны Мохсен Резаи.
По его словам, пролив может быть открыт только в случае прекращения боевых действий США в регионе, а также разморозки иранских активов, рассказал он.
"Пролив не будет открыт, пока США не изменят свое поведение и не примут условия Ирана. США должны прекратить войну, выплатить замороженные средства Ирана, и в целом в регионе"
— Мохсен Резаи
Также, вопрос окончания боевых действий должен касаться Ливана и сектора Газа, обозначил секретарь Высшего совета национальной безопасности ИРИ.
"Война должна прекратиться, а также должны быть приняты другие условия, которые были переданы через посредников"
– Мохсен Резаи
Вашингтон должен принять все условия Ирана, только тогда будет закончен конфликт, подчеркнул он.
Кроме того, Резаи заявил о том, что соглашение между Ираном и Оманом по Ормузскому проливу не относится к договоренностям Ирана с США и не скажется на вопросе его открытия.