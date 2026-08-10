Россия и Иран провели межмидовские консультации по контролю над вооружениями

В Москве накануне состоялись консультации между представителями России и Ирана, посвященные контролю над вооружениями.

Российско-иранские межмидовские консультации на тему контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения (КВРН) прошли в понедельник в Москве, соответствующее сообщение опубликовано на сайте МИД РФ.

В нем говорится, что делегацию России на мероприятии возглавил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Олег Постников. Во главе делегации ИРИ был генеральный директор Департамента международного мира и безопасности МИД Исламской Республики Хассанинежад Пиркухи.

Стороны детально проанализировали проблемы, возникшие в этой весьма сложной сфере. Они также рассмотрели конкретные пути упрочения координации между Москвой и Тегераном в преддверии скорого старта работы Первого комитета 81-й сессии Генассамблеи ООН, важных мероприятий в рамках МАГАТЭ, ОЗХО, КБТО и на других профильных международных площадках.

"Значительное внимание было уделено перспективам преодоления кризиса, спровоцированного американо-израильской агрессией против Ирана, и урегулирования вокруг ядерной программы ИРИ"

– МИД России

Обе делегации заявили о заинтересованности в дальнейших интенсивных контактах по вопросам КВРН в различных форматах.