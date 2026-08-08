Премьер Армении и послы арабских стран обсудили проект TRIPP

Никол Пашинян обсудил перспективы разблокировки региональных коммуникаций с послами арабских стран. Встрече состоялась в столице Армении во вторник.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел встречу с послами арабских стран, аккредитованными в стране. Об этом сообщают 11 августа армянские СМИ.

Стороны поговорили о мирном процессе между Азербайджаном и Арменией, а также о перспективах разблокировки региональных коммуникаций.

Пашинян подчеркнул, что важно развивать отношения с арабскими странами, добавив, что руководство Армении заинтересовано в новых инициативах по развитию политических и экономических связей. Он также обратил внимание на давние исторические и культурные связи республики Южного Кавказа с арабским миром.

Кроме того, в ходе встречи обсуждались соглашения, достигнутые 8 августа прошлого года между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне. В частности, стороны затронули шаги по разблокировке региональной инфраструктуры, в том числе по реализации проекта TRIPP.

Речь также шла о подготовке климатического саммита COP17, который состоится в Ереване 18-30 октября нынешнего года.