Премьер Грузии отказался называть Россию врагом

Глава грузинского правительства раскритиковал оппозицию за двойные стандарты. Он подчеркнул, что ранее они приветствовали все русское, а теперь выступают совсем с с другими заявлениями.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе дал понять в беседе с журналистами, что не станет называть Россию врагом.

"Вы хотите получить заголовки, в том числе в российских СМИ, о том, что я заявляю, что Российская Федерация – враг. Это конкретное политическое заявление, за которым потом должны последовать шаги"

– глава правительства

Он подчеркнул, что подобные вопросы журналистов позорными.

Помимо этого, Кобахидзе акцентировал внимание на том, что люди, приветствовавшие ранее все русское, теперь выступают с другими заявлениями.

"Были люди, которые в 2008–2012 годах и после этого приветствовали все русское, в том числе туристов, деньги из России и так далее. Ездили с концертами в Россию. Теперь те же самые люди уже выступают с другими заявлениями"

– Ираклий Кобахидзе

По его словам, этот двойной стандарт свидетельствует о том, что по своей сути эти люди являются иностранной агентурой. Премьер добавил, что действуют исходя не из того, что происходит в стране, а исходя из того, что им говорят извне.