Ненефтяной экспорт АР вырос на 18% в этом году

Азербайджан значительно нарастил поставки за границу продукции секторов экономики, которые не связаны с добычей нефти. Стоимость поставок составила $2,5 млрд.

Ненефтяной экспорт Азербайджана вырос на 18% за первые семь месяцев года. АР поставила товаров и ресурсов на $2,5 млрд, информирует Центр анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК.

Наиболее значительный прирост наблюдается в экспорте сахара, поставки увеличились в 2,6 раза. Также спросом у зарубежных покупателей пользуется хлопковая пряжа, поставки которой выросли почти на 82%. Почти на 40% зафиксирован прирост в сегменте животных жиров и масел. Экспорт чая вырос почти на 20%.

Кроме того, на 40% выросли поставки алюминия и продукции из этого металла. Суммарно АР поставила аграрной и агропромышленной продукции почти на $900 млн за январь-июль 2026 года.