Пять населенных пунктов Дагестана остались без транспортного сообщения

Транспортное сообщение в Дагестане временно прервано с пятью населенными пунктами из-за схода селевых масс и размыва инфраструктуры автомобильных дорог.

В Дагестане прервано транспортное сообщение с несколькими населенными пунктами Дахадаевского и Тляратинского районов из-за сильного размыва автодорог. Об этом в понедельник сообщило государственное казенное учреждение "Дагестанавтодор".

В ведомстве уточнили, что в Дахадаевском районе временно закрыли движение на участке 16-20 км автомобильного подъезда от трассы Леваши - Акуша - Уркарах - Маджалис - Мамедкала к селу Кунки в связи с частичным обрушением дороги и сходом селей, из-за чего оказались отрезаны четыре села: Худуц, Ашты, Дирбакмахи и Кунки.

Помимо этого, транспортная изоляция затронула населенный пункт Талцух в Тляратинском районе, где произошли деформация пролетного строения моста и сильный размыв его опоры, при этом открыть движение на всех поврежденных участках по временной схеме ориентировочно планируется к 18:00 мск 11 августа.