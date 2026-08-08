Вестник Кавказа

Россия нарастила ненефтегазовые доходы на 18%

Россия нарастила ненефтегазовые доходы на 18%
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Бюджет РФ получил на 18% больше доходов от продажи продукции и ресурсов нефтегазовой сферы в этом году. Доходы нефтегазового сектора сократились.

Ненефтегазовые доходы бюджета России за первые семь месяцев года выросли на 18,3%. Страна получила свыше 17,5 трлн руб от реализации продукции и ресурсов, не связанных с добычей нефти и газа, передает Минфин. 

Доходы бюджета от экспорта нефти и газа в этом году сократились почти на 17%, составив около 4,6 трлн руб. 

"Поступление нефтегазовых доходов в январе-июле текущего года при этом сложилось на уровне, превышающем их базовый размер"

– Минфин 

По планам властей, бюджет страны должен получить в этом году от экспорта нефти и газа около 9 трлн руб, доходы же ненефтегазовой сферы должны составить свыше 31 трлн руб.

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