В ЦАХАЛ рассказали о переговорах на всех фронтах

Начальник Генштаба ЦАХАЛ назвал главным достижением военных факт ведения переговоров на всех основных фронтах. При этом он сообщил, что при необходимости они смогут моментально вернуться к боевым действиям.

Израиль в настоящее время ведет переговоры "на всех основных фронтах". Об этом заявил начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир, выступая на совещании 10 августа.

В армейской пресс-службе сообщили, что на встрече также присутствовал глава Центрального командования (CENTCOM) ВС США Брэд Купер.

"ЦАХАЛ – боеспособная армия, и мы участвуем в масштабной, затяжной операции на нескольких фронтах. В настоящее время на всех основных фронтах ведутся дипломатические переговоры, и это – результат исторических достижений ЦАХАЛ"

– Эяль Замир

Он подчеркнул, что они хорошо подготовлены в обороне, и сохраняют при этом готовность и способность немедленно вернуться к интенсивным боевым действиям".

Со своей стороны, Купер поведал о глубоком стратегическом партнерстве между Армией обороны Израиля и ВС США. Он отметил, что оно неоднократно доказывало свою эффективность во время операций.