Новых глав КСИР и ВМС КСИР назначили в Иране

Моджтаба Хаменеи назначил Ахмада Вахиди главнокомандующим КСИР. Ранее эту должность занимал Мохаммад Пакпур.
Новым главнокомандующим Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана стал Ахмад Вахиди. Об этом говорится в указе верховного лидера страны Моджтабы Хаменеи.
Согласно документу, его заместителем стал Мостафа Изади.
Указ также гласит, что новым главой ВМС КСИР назначен Али Озмаи.
Помимо этого, Моджтаба Хаменеи назначил генерала КСИР Али Абдоллахи на пост главы генерального штаба вооруженных сил ИРИ. Ранее эту должность занимал Абдоль-Рахима Мусави. Заместителем Абдоллахи стал генерал КСИР Каюмарс Хейдари.
Напомним, ранее предыдущие главы КСИР и ВМС КСИР Мохаммад Пакпур и Алиреза Тангсири погибли в первый день военной кампании США и Израиля против Ирана, начавшейся в конце февраля.