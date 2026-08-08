США не собираются выплачивать компенсацию Ирану

Глава Белого дома отверг возможности выплаты компенсации Ирану. Он подчеркнул, что США готовятся выдвинуть Ирану встречные претензии.

Соединенные Штаты не будут выплачивать Ирану компенсацию за ущерб, полученный в результате военного конфликта. Такое заявление сделал 10 августа американский президент Дональд Трамп.

Он подчеркнул, что распорядился выдвинуть Исламской Республике встречные претензии за гибель американских военных и жертв внутренних репрессий за последние 50 лет.

"Представители Ирана просят компенсацию за ущерб, нанесенный им в ходе пятимесячного военного конфликта … но сейчас я точно так же требую компенсации от Ирана за всех людей, которых они убили и тяжело ранили"

– глава Белого дома

Он добавил, что поручил своим представителям твердо включить данное условие во все будущие переговоры с представителями Ирана.