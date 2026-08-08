Вестник Кавказа

США не собираются выплачивать компенсацию Ирану

США не собираются выплачивать компенсацию Ирану
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
Глава Белого дома отверг возможности выплаты компенсации Ирану. Он подчеркнул, что США готовятся выдвинуть Ирану встречные претензии.

Соединенные Штаты не будут выплачивать Ирану компенсацию за ущерб, полученный в результате военного конфликта. Такое заявление сделал 10 августа американский президент Дональд Трамп.

Он подчеркнул, что распорядился выдвинуть Исламской Республике встречные претензии за гибель американских военных и жертв внутренних репрессий за последние 50 лет.

"Представители Ирана просят компенсацию за ущерб, нанесенный им в ходе пятимесячного военного конфликта … но сейчас я точно так же требую компенсации от Ирана за всех людей, которых они убили и тяжело ранили"

– глава Белого дома

Он добавил, что поручил своим представителям твердо включить данное условие во все будущие переговоры с представителями Ирана.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
690 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео
реклама
UNEC





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.