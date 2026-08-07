Глава МВД Пакистана прибыл на переговоры столицу Ирана

Мохсин Раза Накви начал свой визит в Иран. В ходе поездки пакистанский министр внутренних дел пообщается с руководством ИРИ.
Во вторник, 11 августа, глава МВД Пакистана Мохсин Раза Накви прибыл в Тегеран. Об этом пишут иранские средства массовой информации.
Цель визита пакистанского министра – переговоры с руководством Ирана, передает телеканал SNN. Другие подробности на данный момент не сообщаются.
Ранее в МИД Ирана сообщили, что глава ведомства Аббас Арагчи и спикер парламента ИРИ Мохаммад Багер Галибаф получили приглашения посетить Пакистан. По словам официального представителя иранского МИД Эсмаила Багаи, они отправятся в Исламабад в подходящее время.