Вестник Кавказа

Глава МВД Пакистана прибыл на переговоры столицу Ирана

Флаг Пакистана
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Мохсин Раза Накви начал свой визит в Иран. В ходе поездки пакистанский министр внутренних дел пообщается с руководством ИРИ.

Во вторник, 11 августа, глава МВД Пакистана Мохсин Раза Накви прибыл в Тегеран. Об этом пишут иранские средства массовой информации.

Цель визита пакистанского министра – переговоры с руководством Ирана, передает телеканал SNN. Другие подробности на данный момент не сообщаются.

Ранее в МИД Ирана сообщили, что глава ведомства Аббас Арагчи и спикер парламента ИРИ Мохаммад Багер Галибаф получили приглашения посетить Пакистан. По словам официального представителя иранского МИД Эсмаила Багаи, они отправятся в Исламабад в подходящее время.

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